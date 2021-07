Серена — великая, это ужасно: скандалище на Уимблдоне, люди ломаются

Все первые дни Уимблдона прошли в атмосфере шока. Главный из них случился в матче Серены Уильямс, шестикратной победительницы этого турнира, с белоруской Александрой Соснович. При счёте 3:3 в первом сете Серена неудачно оступилась и в слезах покинула корт. Она не смогла продолжить матч. Во второй круг вышла Соснович.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury #Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s