Серена — великая, это ужасно: скандалище на Уимблдоне, люди ломаются

Фанаты тенниса давно ничего так не ждали, как Уимблдона-2021. Неофициально главный теннисный турнир года не проводился в прошлом году из-за пандемии, поэтому на сюрпризы можно было рассчитывать сильнее, чем когда-либо. Но уж точно никто не ожидал именно такого сюрприза: теннисисты один за одним падают и получают травмы, причём даже те, кто знает травяное покрытие лучше всех. Главный пример — Серена Уильямс. Что вообще происходит?

Как вообще этот турнир ещё не отменили?

Все первые дни Уимблдона прошли в атмосфере шока. Главный из них случился в матче Серены Уильямс, шестикратной победительницы этого турнира, с белоруской Александрой Соснович. При счёте 3:3 в первом сете Серена неудачно оступилась и в слезах покинула корт. Она не смогла продолжить матч. Во второй круг вышла Соснович.

We're heartbroken for you, Serena.



Our seven-time singles champion is forced to retire from The Championships 2021 through injury #Wimbledon pic.twitter.com/vpcW1UN78s — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2021

В тот же день случился ещё один резонансный отказ: в четвёртом сете матча с Роджером Федерером очень жёстко поскользнулся опытный мастер игры на траве Адриан Маннарино. Падение выглядело жутковато. Француз почувствовал хруст в колене, проиграл ещё два гейма и со слезами на глазах снялся с матча. Ему должно быть особенно обидно, ведь свой день рождения он вёл с Роджером 2:1 по сетам и мог вполне серьёзно рассчитывать на главную победу в жизни.

very worrying for Mannarino. It looks like he injured his knee. #Wimbledon pic.twitter.com/BzhAtB604n — Tennis GIFs (@tennis_gifs) June 29, 2021

Но это ещё не всё: даже такие такие гиганты игры на траве как Новак Джокович и Энди Маррей — каждый по четыре-пять раз падали во время своих матчей. У них просто разъезжались ноги. Крупная удача, что их падения были не такими фатальными. Они всё ещё в игре, хотя легко могли тоже покинуть соревнования в первые же дни.

Интересно, что Федерер, когда у него главный судья турнира спросил мнение насчёт травы, сказал, что она в порядке и ничем не отличается от предыдущих сезонов. Хотя сам Роджер тоже чувствовал себя на ней не вполне комфортно, не было лёгкости в движениях, которая всегда ему присуща именно на Уимблдоне. Но тут, возможно, дело в возрасте: в 39 даже таким мастерам тяжело порхать на корте. Кстати, Роджер и несколько других игроков поддержали получившую травму Серену, назвав её великой.

Почему это происходит?

Надо сразу сказать, что сам по себе феномен скользкого покрытия на Уимблдоне — это не сенсация. Такая уж она, трава. Но чтобы игроки падали и ломались так массово — такого не было очень давно. Последний скандал такого рода был в 2013 году, когда так же было много отказов в первые дни, но там несчастья случались с игроками, далёкими от элиты, поэтому и резонанса такого не было. Здесь же дошло до того, что Уимблдону пришлось оправдываться.

Подготовка травяных кортов проводилась так же тщательно, как в предыдущие годы. Каждый корт перед началом матчей проверяется супервайзером Больших шлемов, главным судьёй турнира и агрономами. В оба дня они были довольны их состоянием и разрешили игру. В первые два дня турнира количество осадков было наибольшим за последние почти 10 лет. Всё это происходило в период, когда трава наиболее сочная и зелёная, и приводило к появлению дополнительной влаги на нашем естественном покрытии, — говорится в заявлении.

Ещё одно причиной чрезмерно травмоопасной травы на главных кортах может быть двухлетний их простой. 24 месяца на них никто не играл в теннис, поэтому трава там максимально свежая и девственная. Ведь, как можно заметить, почти все травмы случаются именно на центральном и первом корте. Трава там менее протоптанная, и это играет злую шутку с игроками. На остальных кортах члены клуба могут играть в течение года.

Что будет дальше?

Учитывая ужасающее количество падений, среди фанатов тенниса есть призывы вообще отменить турнир. Дескать, здоровье игроков важнее. Конечно, турнир никто не отменит. Вероятнее всего, спустя день-два трава протопчется даже на главных кортах и падений станет намного меньше. Если к этому времени в сетке останутся звёзды вроде Федерера, Джоковича и Маррея, значит фанатам и организаторам очень повезло.

Если же кто-то из них тоже сломается, то скандал станет самым большим в истории Уимблдона. Здесь пресс-релизами дело может не ограничиться, могут последовать судебные иски. Но турнир всё равно не отменят.