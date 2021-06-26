Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио

Американская теннисистка Серена Уильямс не приедет на предстоящие Олимпийские игры в Токио. Четырёхкратная олимпийская чемпионка заявила, что её не включили в состав сборной. Её слова приводит Reuters.

Да, на самом деле я не в составе олимпийской команды. Не то чтобы я знала об этом, но если так, то меня и не должно быть в нём, — отметила 39-летняя спортсменка на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.

При этом она не стала объяснять, почему её не включили в сборную.

В 2018 году Серена Уильямс отказалась сдать допинг-тест офицеру Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пришёл к ней домой. Это является нарушением антидопингового законодательства.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира на Мальорке. В финале он обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Это первая победа Медведева в карьере на травяном покрытии.