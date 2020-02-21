Представитель Казахстана Александр Бублик, выступавший до ноября 2016 года за Россию, рассказал, что занимается теннисом только ради денег.
Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы денег не было, я бы тут же перестал играть в теннис, — цитирует Бублика L'Equipe.
В рейтинге ATP 22-летний теннисист занимает 55-е место.
Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.
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