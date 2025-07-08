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08 июля 2025 в 07:27

Димитров со слезами на глазах снялся с пятого турнира Большого шлема подряд

Болгарский теннисист Димитров снялся с матча Уимблдона против итальянца Синнера

Григор Димитров Григор Димитров Фото: IMAGO/Richard Callis/Sports Pres/Global Look Press

Болгарский теннисист Григор Димитров снялся с матча 1/8 финала Уимблдона против итальянца Янника Синнера, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). При этом спортсмен вел во встрече со счетом 2:0 по сетам и был в считанных геймах от победы.

Так, при счете 2:2 в третьем сете Димитров вскрикнул после подачи эйса, после чего сел на корт, схватившись за правую грудную мышцу. Ему на помощь подоспели соперник и медики. Болгарина вывели в подтрибунное помещение для оказания помощи, но вернувшись, он сообщил, что не сможет продолжить игру, и со слезами на глазах покинул корт.

Это пятый подряд турнир Большого шлема, с которого снимается Димитров. Серия неудачных выступлений началась на прошлогоднем Уимблдоне. После выбывания болгарского теннисиста с турнира первая ракетка мира Янник Синнер вышел в 1/4 финала.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира признали ошибку, повлиявшую на ход матча с участием российской теннисистки Анастасии Павлюченковой. В итоге они принесли извинения спортсменке за сбой системы «хоук-ай», который привел к спорному судейскому решению.

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