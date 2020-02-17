Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая ракетка России Екатерина Александрова рассказала, что она иногда устаёт от тенниса.

Конечно [бывает такое, что теннис начинает бесить]. Просто нужно перетерпеть эту стадию. А потом пойдёт откат, и к теннису снова начнется любовь, — цитирует Александрову Sport24. Теннисистка отметила, что постарается...