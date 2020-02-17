Россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В обновлённом рейтинге ATP изменений в первой десятке нет. Российский теннисист Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, имея в активе 5890 очков.
Лидирует серб Новак Джокович (9720), на втором месте идёт испанец Рафаэль Надаль (9395), на третьем — швейцарец Роджер Федерер (7130). Россиянин Карен Хачанов занимает 17-е место (2040).
Накануне 22-летний Рублёв дошёл до 1/4 финала турнира в Роттердаме (Нидерланды), где проиграл сербу Филипу Крайиновичу.
Ранее Андрей Рублёв опустился на три строчки в обновлённом рейтинге чемпионской гонки АТР и стал пятым, писал NEWS.ru.
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