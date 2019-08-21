https://static.news.ru/photo/f632e9a0-c406-11e9-8c10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Видехостинг YouTube может отказаться от таргетированной рекламы в роликах, ориентированных на детскую аудиторию.

Таким образом платформа хочет урегулировать инцидент, случившийся в апреле 2018 года. Тогда пользователи обратились в Федеральную торговую комиссию США с обвинением YouTube в сборе информации о несовершеннолетних, которая использовалась для показа таргетированной рекламы.

Стороны в дальнейшем достигли соглашения (упоминается «многомиллионный штраф»), но его условия так и не были преданы огласке. По словам источников Bloomberg , знакомых с ситуацией, решение об отказе не окончательное, и руководство все ещё может изменить планы.

Пресс-секретари YouTube и Федеральной торговой комиссии США отказались от комментариев.

По данным исследовательской компании Loup Ventures, доход YouTube от детских видео составляет от $500 млн до $750 млн в год. В случае ограничений платформа лишится 10% выручки (около $50 млн).

В конце июня News.ru сообщал, что YouTube обсуждал вопрос о переносе детского контента на отдельную платформу. В результате приложение YouTube Kids должно стать основным способом просмотра контента для юных пользователей.

Тогда же сотрудники видеохостинга предложили отключить систему рекомендаций для детей, которая автоматически воспроизводит новое видео после завершения текущего.

