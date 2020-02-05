https://static.news.ru/photo/ab73dbe2-4834-11ea-9e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В «Яндексе» восстановили работоспособность сервисов после масштабного сбоя. У ряда пользователей возникли трудности с доступом к ним, отметили в компании.

На текущий момент все сложности устранены, сервисы Яндекса работают в штатном режиме, — заявили в пресс-службе «Яндекса»

Сервис Downdetector сообщал, что пользователи «Яндекса» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Краснодара испытывали проблемы доступа к сервисам. Пик масштабного сбоя пришёлся на 16:34 по московскому времени.

Ранее «Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни за 2010-2019 год, которые пользователи слушали на повторе. Рейтинг был приурочен ко Дню Сурка. Об этом писал NEWS.ru.