В Японии запустили на полную мощность самый быстрый суперкомпьютер

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9 марта в вычислительном центре Японского государственного института естественных наук в Кобе состоялась торжественная церемония по случаю запуска на полную мощность суперкомпьютера «Фугаку».

Суперкомпьютер из Кобе по скорости вычислений превосходит все существующие аналоги. Изначально ввести «Фугаку» в полный рабочий цикл планировалось в апреле. Процедуру ускорили, чтобы провести экстренные исследования в области борьбы с распространением COVID-19, сообщает KP.RU.

«Фугаку» разработали специалисты Института естественных наук, собрала компьютер электротехническая корпорация Fujitsu. Машина способна совершить 415 квадриллионов вычислений в секунду. Частичный запуск осуществили ещё в апреле 2020 года. В июне специалисты международного мониторингового проекта Top-500 признали «Фугаку» самым быстрым суперкомпьютером в мире. В ноябре статус подтвердили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что госкорпорация «Росатом» разрабатывает российский квантовый компьютер. Эмуляторы подобных вычислительных машин будут доступны для бизнесменов и учёных через облачные платформы.