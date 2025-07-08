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08 июля 2025 в 11:52

«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Читатели издания Yahoo News Japan уверены, что президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает оружие у Соединенных Штатов, однако Вашингтон игнорирует эти просьбы. При этом США дают размытые обещания, но не предпринимают конкретных шагов в отношении Киева, заметили японцы.

Украина считала поддержку само собой разумеющейся. Воспринимала как должное. Владимир Зеленский чувствует, как земля горит у него под ногами. Все из-за его высокомерия, — поделился один из комментаторов.

Жители Японии посоветовали Зеленскому пойти на переговоры с Москвой. Они назвали Россию великой страной и указали, что она не отступит. Комментаторы усомнились, что Киев не сможет прожить без вступления в Североатлантический альянс.

Целью Зеленского было потребовать возобновить поставки. Но своего он не добился, лишь уклончивого «посмотрим, подумаем, конечно-конечно», — констатировал другой читатель издания.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа подчеркивал, что из-за дефолта США стремятся переложить финансовую нагрузку по поддержке Украины на Евросоюз. По его словам, экономическое положение Соединенных Штатов осложнено госдолгом, превысившим $37 трлн.

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Япония
США
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