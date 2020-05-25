Российский квантовый компьютер будет доступен через облако

https://static.news.ru/photo/c40b8ee2-9e9d-11ea-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает российский квантовый компьютер. Эмуляторы подобных вычислительных машин будут доступны для бизнесменов и учёных через облачные платформы. Об этом рассказал разработчик Руслан Юнусов.

Облачная платформа будет обеспечивать доступ к различным типам квантовых процессоров, которые разрабатываются в рамках дорожной карты. Также будет организован доступ к эмулятору квантового компьютера для отработки новых алгоритмов и приложений, интересных для бизнеса, — цитирует Юнусова ТАСС.

О запуске проекта стало известно в ноябре 2019 года. Его стоимость оценивали в 24 млрд руб. В работе будут участвовать ведущие российские научные центры и специалисты: Российский квантовый центр, НИТУ «МИСиС», МФТИ, МГУ и другие. Итоги работы представят в 2021–2022 годах.

По словам Юнусова, российские исследователи сейчас работают не только над созданием самого компьютера, но и разрабатывают разные программы и инфраструктуру. Она должна будет обеспечивать работу квантовых компьютеров.

Как писал NEWS.ru, инженеры приблизились ещё на шаг к созданию квантового Интернета.