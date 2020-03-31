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Исследователи из Калифорнийского технологического института провели наблюдение за атомами в полостях оптических резонаторов. Последние помогут обеспечить нормальное функционирование квантового Интернета.

Согласно теории инженеров, квантовые сети будут соединять квантовые компьютеры через специальную систему. Учёные намерены подключить несколько компьютеров между собой для создания квантового Интернета. Планируется, что сеть будет передавать информацию без изменения квантовых свойств.

Однако существует риск возникновения ошибок и сбоев. Причиной может стать гиперчувствительность атомов к колебаниям магнитного и электрического полей, пишет N+1.

В октябре 2019 года NEWS.ru сообщал, что Google разработала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Он создан на основе квантовых технологий.