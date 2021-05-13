Сети 5G изменили поведение людей в Интернете

https://static.news.ru/photo/294a01c4-b3fd-11eb-89cb-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Появление сетей нового поколения (5G) изменило поведение людей в Интернете. Пользователи стали чаще открывать облачные игры и использовать приложения дополненной реальности, следует из результатов исследования Ericsson ConsumerLab.

Также учёные выяснили , что 20% пользователей 5G стали реже подключаться к Wi-Fi.

Кроме того, люди готовы платить больше за возможность использовать сети нового поколения. При этом 70% из них ждут, что появление 5G принесёт в их жизнь новые услуги и приложения на основе этой технологии.

Накануне компания МТС запустила в Москве первую в России пилотную пользовательскую сеть 5G. Отмечается, что абоненты телефонного оператора смогут подключаться к этой сети при наличии у них смартфонов, поддерживающих эту функцию. Скорость Интернета будет достигать 1,5 Гбит/с, а задержки будут минимальными. Количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться.

Также сообщалось, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) собирается обсудить допуск дочерней компании «Ростелекома» к тестированию работы сети 5G в метрополитенах Москвы и Казани в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (самый популярный в мире), который считается оптимальным для пятого поколения связи.

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», массовое строительство сетей 5G в России должно начаться в 2022 году, когда первые сети пятого поколения появятся в городах-миллионниках. Сеть 5G в первую очередь станет доступна для бизнес-клиентов и крупных предприятий.