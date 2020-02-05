https://static.news.ru/photo/02067bf4-47a9-11ea-8fea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Социальная сеть Twitter вводит маркировку фейковых фотографий и видеозаписей, потенциально способных нанести вред людям.

Как пояснили в компании, появится специальный индикатор, который будет помечать медиаматериалы как фейковые и сопровождать пояснением о том, что они подвергались намеренным изменениям, сообщается на сайте компании.

Как писал NEWS.ru ранее, Twitter запускает новую функцию в личных сообщениях. Разработчики добавили возможность добавлять к тексту реакции в виде эмодзи. Пользователи могут воспользоваться нововведением, наведя курсор на сообщение и нажав соответствующую кнопку (значок «сердце» и «плюс») или дважды нажав на сообщение и выбрав смайлик из всплывающего окна.