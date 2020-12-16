Telegram обвинил в масштабном сбое гремлинов

https://static.news.ru/photo/e7b8e0b0-3fb0-11eb-8c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: KPA/Global Look Press/Global Look Press

Администрация мессенджера Telegram извинилась перед пользователями из Европы и Ближнего Востока за проблемы с подключением. Правда, на расспросы людей о причинах такого масштабного сбоя там ответили уклончиво.

Представители соцсети назвали виновными в проблеме гремлинов. Это мифические существа из британского фольклора — проказники с неустойчивым характером, чем-то похожие на известных в России домовых. Они неоднократно становились персонажами литературных произведений и кинофильмов.

Кто-то кормил гремлинов после полуночи. Мы окружаем их, чтобы успокоить, — заявили представители Telegram.

Они заверили, что работают над тем, чтобы снова обеспечить доступ к мессенджеру, и попросили пользователей набраться терпения.

Someone fed the Gremlins after midnight. We're rounding them up to calm them down. — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что о проблемах сообщили пользователи из Испании, Италии, Германии, Нидерландов, Польши, Белоруссии, Украины, Израиля, Турции, Узбекистана, Японии и США. В России наибольшие проблемы наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Также сбои зафиксированы у юзеров в Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске. У большинства людей приложение не подключается к серверам, а у некоторых имеются проблемы с отправкой сообщений.