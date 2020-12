Telegram обвинил в масштабном сбое гремлинов

Представители соцсети назвали виновными в проблеме гремлинов. Это мифические существа из британского фольклора — проказники с неустойчивым характером, чем-то похожие на известных в России домовых. Они неоднократно становились персонажами литературных произведений и кинофильмов.

Они заверили, что работают над тем, чтобы снова обеспечить доступ к мессенджеру, и попросили пользователей набраться терпения.

Someone fed the Gremlins after midnight. We're rounding them up to calm them down.