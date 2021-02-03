Телефонные мошенники ушли в Telegram

https://static.news.ru/photo/2aa7a6ea-667b-11eb-ab22-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали использовать Telegram-бот для подмены номера телефона и голоса. Это может спровоцировать целую волну телефонных обманов, с другой стороны может послужить на благо закону.

Как пишет газета «Коммерсант», если бот освоят правоохранители, они смогут так ловить злоумышленников. Раньше, чтобы позвонить с ложного номера или поменять голос, надо было устанавливать на смартфон специальные приложения. О новом чат-боте изданию рассказал глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему, — говорится в материале.

Теперь не нужно менять никакие настройки телефонии по интернет-протоколу (IP), потому что в мессенджер уже встроена IP-телефония.

Замруководителя центра реагирования на инциденты информбезопасности Group-IB Ярослав Каргалев объяснил, что, если человек, который совершает звонок через бот, наберёт записанный в контактах абонента номер телефона, то на вызываемом устройстве в момент звонка высветится записанное имя. Опасность заключается в том, что звонящий может выдать себя за родственника жертвы и выпросить у него денег, которые потом, конечно, практически невозможно вернуть.

Ранее NEWS.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ряд известных действующих в стране Telegram-каналов связаны с российскими спецслужбами.