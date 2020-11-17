СМИ: Китай начал испытания летающего танкера

https://static.news.ru/photo/5331073c-28f0-11eb-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: L.G.Liao/Global Look Press

Китайские разработчики начали практические испытания перспективного самолёта-заправщика. Его создали на базе тяжёлого транспортника Y-20. Новый аппарат накануне видели в небе с выпущенной из кормовой части заправочной системой «шланг-конус». В ходе операции к летающему танкеру приблизился истребитель J-20. Скорее всего, военные имитировали дозаправку в воздухе.

Y-20 создавали с 2007 года. Первый полёт состоялся в январе 2013-го, а наземные испытания шли с декабря 2012 года. Y-20 разработан по схеме четырёхмоторного высокоплана. Его оснастили многостоечным убираемым шасси, а также грузовой аппарелью в хвостовой части, передаёт портал Global Times.

Длина Y-20 — примерно 47 метров, высота — 15 метров, а размах крыла — 45 метров при максимальной взлётной массе 220 тонн. Максимальная скорость — 830 км/ч. Дальность действия при полной загрузке — до 4,4 тысячи км. Задача Y-20 — перевозить грузы массой до 66 тонн. Практический потолок — 13 км.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что укрепление ядерной триады страны — это приоритет развития ВПК и срыв гособоронзаказа в этой сфере недопустим.

Также он отметил, что вся техника в управлении ядерными вооружениями в России произведена в нашей стране, речи о заказе подобного оборудования за рубежом быть не может. Политик добавил, что в РФ нет проблем с нехваткой производственных мощностей для оснащения ядерной сферы.