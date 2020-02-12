https://static.news.ru/photo/729b8180-4dd4-11ea-8dfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Пользователи по всему миру сообщили о перебоях в работе стримингового сервиса Netflix. В России данных о проблемах в настоящий момент нет.

Больше всего жалоб на сбои пришло из Соединённых Штатов, Нидерландов, Германии и Австралии, следует из данных Downdetector. Большинство подписчиков не могут получить доступ непосредственно к контенту (у 62% не работает видео, у 29% нет соединения), ещё 8% пользователей говорят о невозможности войти в учётную запись.

Ранее NEWS.ru писал, что описание сериала по мотивам компьютерной игры Resident Evil временно появилось на официальном сайте Netflix Media Center в пятницу, 7 февраля. Официального анонса ещё не было, поэтому текст сразу был удалён.