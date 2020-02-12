Пользователи по всему миру сообщили о перебоях в работе стримингового сервиса Netflix. В России данных о проблемах в настоящий момент нет.
Больше всего жалоб на сбои пришло из Соединённых Штатов, Нидерландов, Германии и Австралии,
Ранее NEWS.ru писал, что описание сериала по мотивам компьютерной игры Resident Evil временно появилось на официальном сайте Netflix Media Center в пятницу, 7 февраля. Официального анонса ещё не было, поэтому текст сразу был удалён.
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