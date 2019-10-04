https://static.news.ru/photo/52258f06-e75c-11e9-886d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские учёные «научили» нейросети обнаруживать запрещённые к показу видео. Разработку представил Центр компетенций НТИ «Центр технологий распределённых реестров СПбГУ».

Программа может анализировать видеопоток и находить «запрещёнку» благодаря нескольким нейронным сетям и технологиям распределённых реестров, сообщает РЕН ТВ .

Это могут быть определенные действия, жесты, предметы в руках. Обученная система эффективно распознает такие изображения с первого раза, не требуя повтора записи, — рассказал Пен.

Также специалист отметил, что разработанную технологию можно будет применять и для обеспечения общественного порядка и при проверке сотрудников производств.

Ранее Энтони Бурашед из Университетского колледжа в Лондоне и Джордж Канн из коллектива коллекционеров произведений искусства Oxia Plus предложили новый способ восстановления полотен, поверх которых были написаны другие картины.

Они применили специальный алгоритм машинного обучения на двух известных картинах Пабло Пикассо. Нейросеть перенесла на восстановленное по рентгенографии изображение стиль и краски, использованные художниками в других работах того же периода со схожей композицией, писал News.ru.