https://static.news.ru/photo/69faf028-decc-11e9-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Энтони Бурашед из Университетского колледжа в Лондоне и Джордж Канн из коллектива коллекционеров произведений искусства Oxia Plus предложили новый способ восстановления полотен, поверх которых были написаны другие картины. Они применили специальный алгоритм машинного обучения на двух известных картинах Пабло Пикассо.

Речь идёт о произведениях «Старый гитарист» и «Нищенка, сидящая на корточках», которые относятся к Синему периоду творчества художника. С помощью рентгенографии было установлено, что первое написано поверх портрета сидящей женщины, а второе — на картине постимпрессиониста Сантьяго Рузинолы.

Однако исследование не дало представления о том, как «нижние» картины выглядели изначально. Для решения этой задачи специалисты прибегли к помощи искусственного интеллекта.

Нейросеть перенесла на восстановленное по рентгенографии изображение стиль и краски, использованные художниками в других работах того же периода со схожей композицией. Так для создания цветов женщины, спрятанной под «Старым гитаристом», компьютер обратился к полотну Пикассо 1904 года «Жизнь», а картину Рузинолы восстановили с помощью его же «Сада с террасой на Майорке», передаёт N+1 .

Ранее News.ru писал, что пожилая жительница французского города Компьень обратилась к специалистам, чтобы те оценили картину, висевшую в её доме над плитой. Сама она считала, что владеет старой иконой. Оценщики сообщили француженке, что стоимость полотна составляет от четырёх до шести миллионов евро.