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Пожилая жительница французского города Компьень обратилась к специалистам, чтобы те оценили картину, висевшую в её доме над плитой.

Сама она считала, что владеет старой иконой. Оценщики сообщили француженке, что стоимость полотна составляет от четырёх до шести миллионов евро, сообщает France Presse .

Изображение оказалось частью диптиха кисти флорентийского живописца Ченни ди Пепо, известного как Чимабуэ. Он был одним из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Специалисты считают, что ди Пепо написал восемь сцен о Христе. Две из них представлены в Национальной галерее в Лондоне и в коллекции Фрика в Нью-Йорке.

Old French lady discovers painting in her kitchen is Renaissance masterpiece - estimated to be worth between $4.3 million and $6.6 million https://t.co/9wmRpS3vQl



"The Mocking of Christ" by late 13th century Florentine artist Cenni di Pepo, also known as Cimabue pic.twitter.com/oc3pRnFQk6 — AFP news agency (@AFP) September 24, 2019

Полотно из Нацгалерее в британской столице длительное время было утеряно. Его нашёл аристократ, когда прибирался в родовом имении, и передал государству в 2000 году.

Найденное полотно выставят на аукцион, который пройдет в городе Санлис 27 октября.

Ранее News.ru писал, что картина-эскиз «Положение во гроб» из музея Свердловской области, считавшаяся долгое время копией Питера Рубенса, оказалась оригинальной работой нидерландского художника. Подлинность полотна, хранящегося в Ирбитском музее изобразительных искусств, подтвердили эксперты Эрмитажа.