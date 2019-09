Сама она считала, что владеет старой иконой. Оценщики сообщили француженке, что стоимость полотна составляет от четырёх до шести миллионов евро, сообщает France Presse .

Изображение оказалось частью диптиха кисти флорентийского живописца Ченни ди Пепо, известного как Чимабуэ. Он был одним из главных мастеров итальянской живописи периода проторенессанса. Специалисты считают, что ди Пепо написал восемь сцен о Христе. Две из них представлены в Национальной галерее в Лондоне и в коллекции Фрика в Нью-Йорке.