Минцифры: отключение «МегаФона» от LINX не повлияет на скорость Интернета

Отключение «МегаФона» и «Ростелекома» от британской точки обмена интернет-трафиком LINX не отразится на скорости российского Интернета, заявили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ведомстве уточнили, что руководители данных компаний ранее намеревались отказаться от услуг LINX из-за незначительного объёма трафика, пишет ТАСС.

Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределён на другие узлы обмена интернет-трафиком, — отметили в министерстве.

Ранее в Минцифры сообщили, что некоторые российские сайты могут не открываться из-за проблем в работе центров сертификации, отвечающих за безопасность интернет-ресурсов. Для корректной работы с ними, например, с «Госуслугами», ведомство рекомендует использовать браузеры, поддерживающие российский сертификат. Он есть у «Яндекс.Браузера» и «Атома».

В Минцифры ранее опровергли слухи о якобы запланированном отключении Интернета на территории России. При этом в ведомстве добавили, что на российские сайты постоянно ведутся кибератаки из-за рубежа.