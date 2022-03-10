Минцифры РФ: некоторые российские сайты могут не открываться

Некоторые российские сайты могут не открываться из-за проблем в работе центров сертификации, отвечающих за безопасность интернет-ресурсов, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минцифры РФ. Для корректной работы с ними, например «Госуслугами», ведомство рекомендует использовать браузеры, поддерживающие российский сертификат. Он есть у «Яндекс.Браузера» и «Атома».

Некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надёжность интернет-ресурсов, — говорится в сообщении.

В конце февраля в Минцифры сообщили, что произошла крупная кибератака на российские сайты, в том числе под удар попал и портал «Госуслуги». За 26 февраля специалисты министерства зафиксировали более 50 DDoS-атак мощностью более 1 терабайта.

Официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации вечером 26 февраля также не работали. О возможных сбоях в работе сообщали и в РЖД. Это связали с DDoS-атакой. О кибератаке на свой сайт также рассказали в Роскосмосе.