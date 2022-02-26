Сайты Кремля, правительства РФ и парламента перестали открываться

Официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации не работают. Пока в Кремле это никак не комментируют. Ранее о возможных сбоях в работе сообщили в РЖД. Это связали с DDoS-атакой. Сейчас сайт железнодорожного перевозчика также не открывается.

Cайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, сообщили в компании. Там напомнили, что кроме сайта для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж – мобильным приложением и кассами на вокзалах.

Ранее группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Ранее эти же взломщики взяли на себя ответственность за кибератаки на сайт российского телеканала RT. Кроме того, компания Rambler Group сообщила о мощной DDoS-атаке, которой подверглась Lenta.ru.