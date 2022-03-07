В Минцифры РФ опровергли слухи об отключении Интернета в РФ

В Минцифры РФ опровергли слухи о якобы запланированном отключении Интернета на территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве. Там добавили, что на российские сайты постоянно ведутся кибератаки из-за рубежа.

На российские сайты непрерывно ведутся кибератаки из-за границы. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить доступность российских ресурсов. Отключать Интернет изнутри не планируется, — сообщил агентству источник.

В пресс-службе ведомства добавили, что Минцифры направило в государственные органы письмо с перечнем рекомендаций по киберзащите. Ожидается, что они поднимут эффективность защиты ресурсов от входящего вредоносного трафика, а также будут способствовать сохранению работы сервисов и контролю за доменными именами, пояснили в ведомстве.

В связи с проведением Россией специальной операции на Украине российские пользователи Сети столкнулись с различными проблемами при посещении определённых веб-сайтов. Некоторые ресурсы, в частности социальные сети, такие как Twitter и Facebook, подверглись блокировке на территории РФ Роскомнадзором. Также был ограничен доступ к журналу «Сноб» и прочим ресурсам. В связи с этим, предположительно, стали рождаться слухи об изоляции России во Всемирной паутине.