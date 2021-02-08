Масштабный сбой произошёл в работе Telegram и WhatsApp

https://static.news.ru/photo/566e9dec-6a45-11eb-8d82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о масштабном сбое системы. После этого проблемы начались и у его конкурента — WhatsApp.

На сложности с работой Telegram жалуются пользователи по всей Европе, наибольшее количество сообщений о проблемах поступило из Минска, Киева, Москвы и Санкт-Петербурга. 81% использующих мессенджер людей сообщили о сложностях с подключением к серверам в приложении, ещё 18% — о невозможности отправить сообщение, следует из данных сервиса DownDetector.

Проблемы с WhatsApp менее серьёзные, однако они затронули не только Россию и Украину, но и страны Западной Европы. 86% пользователей сервиса не могут подключиться к серверам, а 13% — авторизоваться в системе.

Днём 8 февраля пользователи жаловались на проблемы с доступом к сервисам «Яндекса». Сбои были зафиксированы во многих российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. При этом сообщений о проблемах из других стран не поступало.

Ранее сообщалось, что пользователи сервиса видеоконференций Zoom из США жаловались на сбои, большая часть обращений связана с невозможностью подключиться к серверу. 52% американских пользователей не могли подключиться к серверу Zoom, 30% испытывали проблемы при подключении к видеоконференции, 17% не могли войти в свои учётные записи.

14 декабря, как писал NEWS.ru, пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе видеохостинга YouTube. Наибольшие проблемы были зафиксированы в России, Германии, Франции, Великобритании, Чехии, Австрии, Польше, Болгарии, Греции, Турции, Японии и на Украине.