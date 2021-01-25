Соцсеть «ВКонтакте» устранила сбой в работе

https://static.news.ru/photo/aadf0cc4-5e54-11eb-8670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что устранили сбой в работе сервиса.

Причины перебоев пока неизвестны, пишет РИА Новости.

Ранее о проблемах в работе сервиса сообщил сайт Downdetector. Сбои были зафиксированы c 17:00.

У 52% пользователей были проблемы с загрузкой сайта, 41% жаловались на перебои с доставкой сообщений, 6% не могли войти в аккаунт. В основном проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда, но наблюдались и в других городах.

Ранее председатель Либертарианской партии Ярослав Конвей в соцсети рассказал о проблемах доступа к Telegram у семи пользователей: мессенджер заблокировал им аккаунты. Официальный аккаунт Telegram попросил прислать их номера телефонов, чтобы разобраться в ситуации.

Как писал NEWS.ru, 23 января в ряде стран перестал работать Facebook. Проблемы были зафиксированы в 05:35 по московскому времени. 71% пользователей испытывали проблемы со входом на веб-сайт, 28% в принципе не могли зайти в Facebook, на полное отключение соцсети жаловались 15%.