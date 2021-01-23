Facebook в ряде стран не работает

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Пользователи Facebook из нескольких стран жалуются на сбои в работе соцсети. Проблемы начались после 05:35 по московскому времени.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои интернет-ресурсов, 71% испытывает проблемы со входом на веб-сайт, 28% в принципе не могут зайти в Facebook. На полное отключение соцсети жалуются 15%.

Сбои при обновлении ленты новостей у 10% пользователей. Чаще всего с отключением сталкиваются американцы и канадцы.

Facebook — крупнейшая социальная сеть в мире, по данным Downdetector. Её основал в 2004 году 19-летний американский студент Марк Цукерберг.

4 января произошёл серьёзный сбой в работе мессенджера Telegram. О сбое сообщили пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург), Белоруссии, Украины, Молдавии и не только. Отмечается, что у 82% из них не получалось подключиться к Сети в приложении.