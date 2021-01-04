В работе мессенджера Telegram произошёл серьёзный сбой

https://static.news.ru/photo/67874508-4e88-11eb-896d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе мессенджера Telegram в понедельник, 4 января, произошёл серьёзный сбой. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на портале Downdetector, на котором отслеживаются неполадки в работе сайтов и приложений.

О сбое сообщили пользователи из России (Москва, Санкт-Петербург), Белоруссии, Украины, Молдавии и не только. Отмечается, что у 82% из них не получается подключиться к Сети в приложении. Остальные испытывают проблемы с отправкой сообщений. За последние 24 часа почти 11 тысяч случаев сбоя в работе мессенджера было зафиксировано после обращений.

Как ранее передавал NEWS.ru, социальная сеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя, который произошёл у некоторых пользователей, рассказали в администрации соцсети.

Проблемы возникали в течение непродолжительного времени, пользователи не могли получить доступ к части разделов сервиса.