В работе соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

https://static.news.ru/photo/d556ef3e-5e55-11eb-99bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/about/Global Look Press

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о проблемах с доступом к сервису. Неполадки наблюдаются по всей России.

Сбои начались примерно в 17:00 по московскому времени. Большинство (52%) пользователей жалуются на невозможность отправить или получить сообщения, а также на трудности с загрузкой сайта (по 41%), ещё 6% не могут зайти в свой аккаунт.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки в работе различных интернет-сервисов, чаще других с проблемой сталкиваются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других крупных городов.

Как писал NEWS.ru, крупный сбой в работе сервиса видеосвязи Skype был зафиксирован 13 января у пользователей со всего мира. Основная часть жалоб касалась проблем, возникающих при попытке входа в аккаунт. Также присутствовали сбои при отправке сообщений, входе на сайт сервиса и работе функции аудиозвонков.

Также 14 января пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщали о проблемах с доступом к сервису.