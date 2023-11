Какие приложения наносят вред смартфонам, что может прослушивать россиян В Роскачестве заявили, что некоторые приложения для смартфонов являются опасными

Современные приложения для смартфонов могут представлять опасность для безопасности пользователей, сообщили эксперты Роскачества. Какие программы необходимо удалить с телефона?

Сколько приложений проверили в Роскачестве

Ведомство провело исследование приложений, доступных на платформах Android и iOS. Проверку прошли 56 программ, наподобие «Мои гости в VK». В результате эксперты пришли к выводу, что 100% из них являются бесполезными, а 60% — опасными, потому что отправляли запросы в другие страны, например в Турцию.

Среди особо подозрительных приложений с турецкими корнями выделяют: «Настоящие Гости ВК», «Мои гости — Активность на странице Вк», «Мои поклонники ВК», «Search on Android for Twitter» и «MyTopFans for Twitter».

Необходимо отметить, что, скачивая какое-либо приложение, пользователь перед началом работы автоматически подписывает пользовательское соглашение, которое можно изучить только после установки.

Какие программы следует удалить со смартфона

В Роскачестве советуют проверить свои телефоны на наличие расширений, которые связаны с так называемой сталкерской активностью, и удалить их при наличии.

«В частности: (менеджеры паролей) Simple Password Manager, Password Generator, Password Generator & Manager; (клинеры) Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver, Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booste», — говорится в публикации.

Эксперты объясняют, что многие современные смартфоны изначально имеют достаточно функций, поэтому устанавливать некоторые сторонние программы, как, например, редактор фотографий, не стоит.

Отмечается, что перед тем, как скачивать дополнительные приложения, стоит ознакомиться с его отзывами и рейтингом. При этом предпочтение стоит отдавать известным разработчикам и крупным компаниям, зарекомендовавшим себя на рынке.

«Скачивайте приложения только из официальных магазинов (App Store, Google Play, Huawei AppGallery). Обращайте внимание на отзывы пользователей и оценки приложений, на ответы разработчиков. Если отзывы отрицательные, ответы редкие или подозрительные, а оценки низкие — лучше воздержаться от скачивания такого приложения», — говорится на сайте Роскачества.

Какие признаки указывают на прослушивание телефона

IT-эксперт Михаил Шурыгин объяснил, что о наличии в телефоне шпионских программ, позволяющих прослушивать разговоры, может свидетельствовать неожиданное поведение девайса.

«Например, если он сам по себе начинает перезагружаться или выключаться. Во-вторых, о работе шпионского программного обеспечения (ПО) в фоновом режиме может сигнализировать резкое уменьшение заряда батареи», — объяснил специалист.

По его словам, тревожными признаками являются эхо, шумы и другие странные звуки во время разговора, а также резко возросший трафик интернета.

Чтобы избавиться от шпионского ПО, необходимо обратиться к специалистам или установить антивирус и проверить ваш дейвайс на наличие вредоносных программ.

