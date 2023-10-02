IT-эксперт перечислил признаки прослушки смартфона IT-эксперт Шурыгин: на наличие прослушки телефона укажут странные звуки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О наличии в смартфоне шпионских программ, позволяющих прослушивать разговоры, может свидетельствовать неожиданное поведение девайса, рассказал в беседе с Lenta.ru IT-эксперт Михаил Шурыгин. По его словам, владельцу устройства стоит обеспокоиться, если во время беседы он слышит эхо, шумы и другие странные звуки.

Как рассказал специалист, среди других странностей, говорящих о возможном наличии прослушивания, эксперт назвал неожиданное самостоятельной выключение или перезагрузку смартфона, резкое уменьшение заряда батареи и сильный рост объема использованного интернет-трафика.

В случае возникновения подозрений эксперт посоветовал обратиться к специалистам, которые обследуют телефон на наличие шпионского программного обеспечения и удалят его. Также Шурыгин призвал использовать антивирусные программы и периодически устанавливать обновления: зачастую они содержат патчи безопасности, которые помогут защитить телефон от вредоносных программ. Крайней мерой специалист назвал сброс всех настроек устройства до заводских, однако это будет сопровождаться удалением всех данных.

Кроме того, если вы уверены, что ваш телефон прослушивается, это может быть преступлением, и вам следует сообщить об этом в полицию, — подчеркнул эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что электромагнитное излучение от всех видов сотовых телефонов наносит вред здоровью человека, особенно детей. В ведомстве рассказали, что в связи с этим звонок не должен длиться более двух минут.