В Госдуме поддержали идею создания кибервойск Депутат Госдумы Бородай поддержал идею о создании кибервойск в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России нужны кибервойска, но пока неясно, какие обязанности и функции они должны выполнять, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. По его мнению, специальная военная операция на Украине дает колоссальный толчок научно-техническому прогрессу, в частности применяются новые способы ведения боевых действий.

На самом деле такие войска нужны, а вот какие обязанности и функции они должны выполнять — вопрос непростой. Цифровизация и все элементы научно-технического прогресса играют огромную роль. Наше продвижение более чем за 1,5 года СВО колоссальное, но, к сожалению, как и у нашего противника, — сказал Бородай.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев ранее заявил, что в России нужно создать кибервойска, которые противостояли бы хакерам. По словам депутата, набирать в новое подразделение нужно таких же хакеров, которые уклоняются от обычной службы в армии.

Ранее Минцифры попросило Главную военную прокуратуру и Минобороны проверить законность отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам. В письме ведомства указывается несколько подобных случаев. Представители министерства попросили организовать проверку фактов возможного нарушения закона со стороны призывных комиссий.