Минцифры вступилось за призванных в армию айтишников ТАСС: Минцифры просит проверить отказы IT-специалистам в отсрочке от службы

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Минцифры России попросило провести проверку по поводу законности отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам, сообщает ТАСС. По информации источника издания, ведомство уже отправило соответствующие письма в Главную военную прокуратуру и Министерство обороны.

Минцифры направило письма в Минобороны и Главную военную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с несколькими отказами в отсрочке от срочной службы IT-специалистам, — сказано в сообщении.

В письме Минцифры указывается несколько случаев отказа специалистам IT-сферы в предоставлении отсрочки от службы в армии в рамках осеннего призыва. При этом, по данным источника, они вовремя подали заявления на «Госуслугах» и имеют полные основания для получения этого права. Ведомство попросило оказать содействие и проверить факты возможного нарушения со стороны призывных комиссий.

Как ранее сообщалось, сотрудник одной из московских IT-компаний 2 октября получил повестку с указанием явиться на место прохождения службы через две недели. При этом мужчина работает инженером в аккредитованной организации и имеет профильное высшее образование. Житель столицы пытается оспорить решение призывной комиссии в суде.