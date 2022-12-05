Депутат Госдумы: в России надо создать кибервойска из уклонистов от армии Депутат Госдумы Олег Матвейчев: в России надо создать кибервойска из уклонистов от армии

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что в России нужно создать кибервойска, которые противостояли бы хакерам, пишет URA.RU. По словам депутата, набирать в новое подразделение нужно таких же хакеров, которые уклоняются от обычной службы в армии.

У нас огромное количество айтишников, которые совершенно не востребованы. Они имеют патриотические позиции. Я лично знаю хакеров очень высокого уровня. Человек с образованием и практикой соответствующей, которого никто не привлекает ни к каким подобным действиям, хотя он умеет. Он сам демонстрировал, как спокойно заходит во всевозможные органы власти американские, пробивает все пароли. Таких, как он, огромное количество, и их, конечно, нужно привлекать. Очень много задач им можно поставить, — подчеркнул Олег Матвейчев.

По мнению депутата, пополнять ряды кибервойск можно в том числе за счет тех молодых людей, которые уклоняются от службы в армии.

Если ему скажут, что ты пойдешь в кибервойска, будешь заниматься своими любимыми играми, компьютерами, он спокойно пойдет в такую армию и отслужит. Да, его научат «Калашников» разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача сидеть в интернете. Но зато он вернется оттуда патриотом, — добавил депутат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил за учреждение в СК, Минцифры, МВД и прокуратуре особых подразделений силовиков, которые будут следить за кибербезопасностью. По его словам, в Сети значительно увеличилось число мошенников. Для адекватной реакции на эти изменения следует ввести должности киберсиловиков: кибердознавателей, киберследователей, киберсудей и кибердружинников.

9 мая Rutube подвергся хакерской атаке. В компании назвали атаку «самой мощной» за всю историю работы видеохостинга и предположили, что она была спланирована заранее, чтобы сорвать трансляцию парада Победы.