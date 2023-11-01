Экс-главред «Игромании» назвал две главные проблемы российского геймдева Эксперт Кузьменко назвал нехватку денег и кадров проблемами геймдева в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главными проблемами российской игровой индустрии являются нехваткой финансирования и отсутствие системы подготовки специалистов, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по видеоиграм экс-главред журнала «Игромания» Александр Кузьменко. По его словам, сегодня почти все отечественные игры делаются на средства самих разработчиков.

Отечественному геймдеву действительно не хватает финансирования. У нас почему-то считается, что если ты взял денег у государства, то это плохо. А, например, та же французская студия Ubisoft не стесняется пойти в мэрию Парижа и взять у них несколько миллионов евро, чтобы следующий Assassin’s Creed сделать про Париж, — сказал Кузьменко.

Собеседник заметил, что 90% видеоигр в России делаются на собственные средства студий. Их владельцы часто параллельно ведут другой бизнес, чтобы обеспечить деньгами игровые проекты. А бывают ситуации, когда ради финансирования разработки они продают свои дорогие автомобили, объяснил эксперт.

Еще одна проблема отечественного геймдева, считает Кузьменко, кроется в отсутствии системы подготовки геймдизайнеров, левел-дизайнеров и других специалистов для игровых студий. По его словам, в некоторых вузах организуют различные лекции и курсы по разработки игр, но это редкость.

Если мы хотим учить киношников — у нас есть ВГИК, Институт кино и много других прекрасных заведений. Для видеоигр — несмотря на то, что индустрии уже 30 лет — до сих пор ничего не появилось. В этой индустрии все самоучки, — подытожил Кузьменко.

Ранее журналист Виталий Казунов заявил, что в разработке видеоигр России следует брать пример с Польши, то есть создавать проекты с национальным колоритом. Он напомнил о серии игр «Ведьмак» от CD Projekt RED, которая полюбилась миллионам игроков благодаря атмосфере славянского фэнтези.