Названа отрасль, где России нужно равняться на Польшу Журналист Казинов: в видеоиграх России нужно равняться на польского «Ведьмака»

Фото: t.me/cdpr_official

Скриншот из игры «Ведьмак 3

России стоит создавать видеоигры с национальным колоритом по примеру польской студии CD Projekt RED, создавшей трилогию «Ведьмак» по мотивам одноименных произведений Анджея Сапковского, рассказал NEWS.ru журналист Виталий Казунов. Он подчеркнул, что в ином случае иностранный зритель не перестанет воспринимать РФ и ее жителей через призму западного менталитета — экзистенциальной угрозой всему человечеству.

Стоит сделать ставку на колорит. Тот же «Ведьмак» польской CD Projekt RED полюбился десяткам миллионов из-за атмосферы славянского фэнтези. Вот и студиям в РФ нужно развить это направление. В противном случае иностранцы и дальше будет воспринимать РФ через призму западного менталитета, где русские — экзистенциальный враг всего человечества, как в Call of Duty, — считает Казунов.

Эксперт добавил, что отечественным компаниям также не помешают проекты, посвященные русскому фольклору, так как на Западе с ним практически никто не знаком, поэтому данная тематика может в рекордный срок завоевать аудиторию.

Поскольку никто не знаком с русской культурой (фольклором в первую очередь), на это и стоит делать упор. Страшные сказки, персонажи легенд, языческие боги, черти и ведьмы — все это будет пользоваться большим успехом. Надо создавать положительный образ страны, как это делают те же китайцы, показывая через игры не только свою культуру, но и особенности природных ландшафтов и архитектуры, — отметил Казунов.

Журналист подчеркнул, что сейчас юридически закрепленных в РФ игровых студий — считанные единицы, а офисы многих организаций, не связывающих свое будущее с РФ, находятся в Армении, Грузии, Лондоне, Будапеште и на Кипре

Юридичеси закрепленных в РФ единицы, мало кто из них связывает свое будущее с РФ. Западный рынок по доходам — определяющий. Когда я говорю про отсутствие господдержки, речь идет о налоговых льготах на фоне огромной ставки НДС. Из-за этого российские компании не могли составить конкуренцию иностранным. Деньги решающий фактор, — рассказал Казунов.

Собеседник предположил, что после февраля 2022-го компании «собрали вещи и релоцировались», поэтому речь сейчас идет о создании игровой индустрии в РФ с нуля.

По сути, сейчас речь идет о том, чтобы заново создавать игровую индустрию в РФ. Задача это подъемная, и выход на рынки БРИКС для многих станет решающим фактором. Особенно если это рынок Китая, куда мечтают попасть все западные компании. Если для них откроют двери, то есть большой шанс в рекордные сроки создать свою индустрию с национальным колоритом, — подытожил Казунов.

Ранее Казунов в разговоре с NEWS.ru назвал лохотроном проект патриотической игры «Смута» от отечественной студии Cyberia Limited. По мнению эксперта, из проекта, на который Институт развития интернета выделил 260 млн рублей, не выйдет «ничего толкового», о чем свидетельствуют обещания разработчиков игры, которые замахнулись сделать смесь из детища польской студии CD Projekt RED «Ведьмак» и Assassin’s Creed от Ubisoft. Казунов считает, что рисунки прототипов персонажей из будущей игры не выдерживают никакой критики и, скорее всего, ничего приличного из этой затеи не выйдет.