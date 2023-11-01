В Госдуме высказались об идее полностью запретить смартфоны в школе Вассерман заявил, что полностью запрещать смартфоны в школе нет смысла

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Запрещать использовать смартфоны в школах полностью не имеет смысла, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. По его словам, ограничения должны присутствовать, однако ровно в такой степени, которая необходима для проведения уроков.

В Госдуме звучали предложения и о полном запрете, однако мы на комитете пришли к выводу, что это не имеет смысла. И что запрет должен быть ровно в такой степени, какая нужна для обеспечения эффективной учебы, — заявил Вассерман.

Депутат уточнил, что ранее в Госдуму вносили законопроект об ограничении на использование смартфонов. Речь шла о том, что телефон нельзя брать только во время уроков.

И то с оговоркой, что их можно использовать в экстренных случаях или в моменты, предусмотренные образовательной программой. Непосредственно во время урока не должно быть ничего, что бы отвлекало ученика от учебного процесса. А смартфоны часто выступают тем фактором, которые мешают ходу занятий, — добавил депутат.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесла председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова. Она допустила, что инициатива может быть одобрена уже в эту сессию. Чем быстрее ограничение вступит в силу, тем будет лучше всем, добавила Казакова.