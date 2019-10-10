Люберецкие очистные сооружения — крупнейшие в мире. Грязная вода из городской канализации приходит по коллекторам. На выходе здесь получают почти прозрачную жидкость, пригодную для купания. Какие этапы очистки проходит сточная вода, выяснил
Люберецкие очистные сооружения — одни из крупнейших в Европе. Проектная производительность 3 млн. метров кубических в сутки.
Сергей Булкин/News.ru
Отходы жизнедеятельности, привезённые с садового общества, сливают в канализационный коллектор.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Препятствие коллектора задерживает твёрдый мусор — влажные салфетки, упаковки от продуктов питания, предметы женской гигиены, презервативы, тряпки. Некоторые москвичи используют унитаз как мусорное ведро.
Сергей Булкин/News.ru
Распределительная камера. Сюда приходит сточная вода по трём коллекторам. Она распределяется по двум каналам, и идёт на очистку.
Сергей Булкин/News.ru
В этом помещении происходит первичная очистка сточных вод от крупного мусора. Запах умеренный. После 10 минут пребывания в помещении уже не чувствуется.
Сергей Булкин/News.ru
Газовый детектор для определения уровня сероводорода. Если он превышен — принимаются срочные меры. Находиться сотрудникам в помещении нельзя.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Решётки механической очистки воды от крупного мусора. Всё, что не осело на стенках коллекторов, очищается здесь. Твердые отходы спрессовывают и увозят на мусорный полигон.
Сергей Булкин/News.ru
Гигантская машина по уничтожению мусора.
Сергей Булкин/News.ru
Мусор, который выкидывают москвичи в канализацию, превращается под действием механизма, в серые нити.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Живописный вид открывается с крыше одного из зданий ЛОС. Первичные отстойники закрыты сверху. Запаха не ощущается. Жители окрестных домов могут спать спокойно.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Аэротенки — резервуары, по которому протекает сточная вода. Здесь происходит очистка воды илом. Микроорганизмы выращивают специально для этого.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Вторичные отстойники воды Здесь разделяют ил и очищенную им воду. Микроорганизмы возвращаются опять в аэротенки.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Очищение воды — это красиво.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Финальный этап очистки. Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. Во-первых, это красиво.
Сергей Булкин/News.ru
Водовыпуск очистных сооружений. Очищенная вода выливается в реку Пехорка.
Сергей Булкин/News.ru
В нескольких метрах от водовыпуска плещутся рыбки. В воде можно купаться.
Наглядное сравнение: сточная вода, очищенная и питьевая.
Сергей Булкин/News.ru
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