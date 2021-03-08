IT-специалист напомнил, как стать невидимым в WhatsApp и Telegram

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Отдыхая в выходные или отправившись в отпуск, велик соблазн не отвечать на звонки или сообщения по работе. В таких случаях не хочется, чтобы коллеги и тем более начальство знали, когда предающийся законной лени сотрудник последний раз был онлайн. Но оказывается, большое количество интернет-пользователей не знают, как обеспечить себе приватность в таких популярных мессенджерах, как WhatsApp и Telegram.

Чтобы собеседник не видел, что сообщения прочитаны, но оставлены без внимания, необходимо залезть в настройки и провести несколько нехитрых манипуляций, напомнил менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

При использовании WhatsApp включить невидимость можно через меню «Аккаунт» или «Учётная запись» (на разных устройствах по-разному) в настройках. Там в пункте «Конфиденциальность» нужно выбрать режим «Никто» для всех необходимых параметров, в том числе о последнем времени посещения, пишет «Российская газета». При этом важно помнить, что, отключив отчёты о прочтении, пользователь и сам не сможет их получать от своих собеседников.

В Telegram стать невидимым можно частично. Для этого в настройках нужно открыть «Приватность и безопасность», а в графе «Последняя активность» выбрать параметр «Никто». Тогда собеседники не смогут видеть точное время присутствия пользователя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теперь пользователи WhatsApp могут звонить друг другу не только со смартфонов, но и с персональных компьютеров.