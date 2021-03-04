В версии WhatsApp для компьютеров появилась функция звонков

https://static.news.ru/photo/b11d6582-7d1b-11eb-b9a0-96000091f725_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Теперь пользователи WhatsApp смогут звонить друг другу не только со смартфонов, но и с персональных компьютеров. Об этом сообщила компания Facebook, которой принадлежит мессенджер.

Счастливы сообщить, что личные и безопасные голосовые и видеозвонки в формате тет-а-тет теперь доступны в приложении WhatsApp для компьютеров, — сказано в сообщении.

Все звонки, как заверили разработчики, будут защищены сквозным шифрованием и администрация WhatsApp не сможет видеть или слышать их. Пока что с ПК можно будет совершать только индивидуальные звонки, но в будущем пользователям обещают предоставить возможность видеосвязи с компьютеров, а также групповые аудиозвонки.

Бесплатный сервис WhatsApp принадлежит компании Facebook, которая выкупила его за $19 млрд в 2014 году. В феврале 2020 года мессенджером пользовались 2 млрд человек. В январе 2021 года пользователи WhatsApp по всему миру сделали более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков. Таким образом, был установлен мировой рекорд по числу вызовов за день.

Ранее стало известно, что компания Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, намерена занять $1 млрд на развитие бизнеса и собирается привлечь заёмные средства через конвертируемые облигации, которые не будут размещать на бирже. Их собираются распространить в узком кругу инвесторов из РФ, Азии и Европы. Компания нуждается в деньгах для улучшения инфраструктуры, привлечения новых пользователей и стабилизации работы, писал NEWS.ru.