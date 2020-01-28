Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Facebook сделал инструмент Off-Facebook Activity доступным всем пользователям соцсети. Нововведение позволит просматривать сводную информацию о приложениях и сайтах, отправляющих компании данные об их активности, и по желанию удалять эту информацию из учётной записи.

По словам разработчиков, появление Off-Facebook Activity повсеместно ознаменовал собою новый уровень прозрачности и контроля Facebook. Затянувшееся внедрение инструмента для контроля компания объясняет перестройкой некоторых систем.

Первоначально инструмент был доступен только пользователям трёх стран: Ирландии, Южной Кореи и Испании.

Ранее начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил, что ведомство не получило ответ на запрос о размещении персональных данных россиян на территории России от Twitter и Facebook.

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