Facebook сделал инструмент Off-Facebook Activity доступным всем пользователям соцсети. Нововведение позволит просматривать сводную информацию о приложениях и сайтах, отправляющих компании данные об их активности, и по желанию удалять эту информацию из учётной записи.
По словам разработчиков, появление Off-Facebook Activity повсеместно ознаменовал собою новый уровень прозрачности и контроля Facebook. Затянувшееся внедрение инструмента для контроля компания
Первоначально инструмент был доступен только пользователям трёх стран: Ирландии, Южной Кореи и Испании.
Ранее начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил, что ведомство не получило ответ на запрос о размещении персональных данных россиян на территории России от Twitter и Facebook.
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