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Число пользователей, атакованных программами для кражи паролей, в мире значительно выросло в 2019 году — на 72%. Всего «Лаборатория Касперского» отразила атаки на устройствах почти 2 млн юзеров.

Другой возросшей угрозой прошлого года стал фишинг, в ходе которого злоумышленники пытаются заполучить личные и платёжные данные жертв. Решения компании ежемесячно предотвращали в среднем 38 млн попыток перехода пользователей на...