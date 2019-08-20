https://static.news.ru/photo/5589c21a-c3ef-11e9-87dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Facebook объявила о внедрении в соцсеть нового инструмента Off-Facebook Activity. Он позволит юзерам просматривать сводную информацию о приложениях и сайтах, отправляющих компании данные об их активности, и по желанию удалять эту информацию из учетной записи.

Поскольку Off-Facebook Activity новый вид инструмента, у нас не было шаблона для подражания. Наши инженерные команды переработали наши системы и создали для них новый способ обработки информации. Мы также провели месяцы исследований, чтобы узнать мнение людей, защитников конфиденциальности, политиков, рекламодателей и отраслевых групп, — говорится в блоге.

Как отмечают разработчики, Facebook очень серьёзно подошёл к этому вопросу. Соцсеть при выборе соответствующей опции обещает удалить идентифицирующую информацию, чтобы не знать, какие сайты пользователи посещали или что они там делали.

Кроме того, в случае отключения Facebook не сможет использовать какие-либо данные для таргетированной рекламы на Facebook, Instagram или Messenger. В компания допускают, что их решение может отразиться на бизнесе, но предоставление контроля над данными находится в приоритете.

Новый инструмент пока доступен жителям трёх стран: Ирландии, Южной Кореи и Испании. В других регионах Off-Facebook Activity появится в ближайшие месяцы.

О появление функции «Очистка истории» в 2019 года News.ru писал в феврале. Тогда появление новинки подтвердил финансовый директор Facebook Дэвид Венер.