https://static.news.ru/photo/f101fe70-41c0-11ea-a99f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил, что ведомство не получило ответ на запрос о размещении персональных данных россиян на территории России от Twitter и Facebook.

По его словам, служба состоит с компаниями в официальной переписке, передаёт RNS.

Мы ожидаем, что они с официальных адресов ответят, но ответа пока нет, — подчеркнул он.

Накануне ведомство направило соответствующий запрос в организации.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября 2019 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о штрафах за невыполнение требований о хранении персональных данных граждан России на территории страны. Нарушение влечёт за собой штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 млн до 6 млн рублей для юридических лиц.