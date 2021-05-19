Импортёры смартфонов рассказали о проблемах с ФСБ

https://static.news.ru/photo/401cb3ca-b94c-11eb-a850-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импортёры техники с криптографией — например, смартфонов — всё чаще получают разрешение на ввоз продукции на территорию ЕАЭС в Казахстане, а не в РФ. Как рассказали РБК представители нескольких компаний, эта ситуация связана с проблемами получения разрешения на импорт от ФСБ.

Ввоз на территорию Евразийского экономического союза любого гаджета с возможностью криптографии с целью продажи требует специального документа — нотификации. Получить её можно от уполномоченного органа в любой стране ЕАЭС. Среди крупных вендоров, получивших в последнее время нотификации в Казахстане, есть такие компании, как Intel, Lenovo и Huawei. Samsung получает разрешительные документы как в Казахстане, так и в РФ.

Как рассказал изданию представитель одного из крупных производителей техники, после начала пандемии COVID-19 сроки оформления нотификации в ФСБ увеличились до месяца с прежних 10 дней. Ещё один осведомлённый источник указал, что с 25 марта 2020 года прямой приём документов в ведомство был закрыт, с тех пор их необходимо отправлять почтой. ФСБ, в свою очередь, аналогичным образом пересылает документы в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны, что сказывается на сроках рассмотрения. Кроме того, представитель компании-импортёра заявил, что резко выросла доля отрицательных решений по ввозу техники, при этом у представителей бизнеса нет возможности понять, в чём причина отказа.

Процедура получения разрешения на импорт в ЕАЭС в Казахстане организована «более прозрачно и адекватно», отметил один из собеседников издания. Процесс регистрации занимает пять рабочих дней, а заявку можно отправить в цифровой форме. Для получения нотификации в Казахстане заявитель должен иметь юрлицо на территории этой страны. Собеседник издания допустил, что из-за сложившейся ситуации в России существует риск переноса старта продаж технических новинок.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как отличить смартфон, изготовленный специально для российского рынка, от ввезённого в РФ нелегально.