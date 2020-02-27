Число языков, поддерживаемых Google Translate, возросло до 108. Впервые за четыре года в сервис добавлены пять новых языков – татарский, туркменский, уйгурский, руанда и ория (одия).
На каждом из них можно переводить тексты и содержимое сайтов. Кроме того, для руанда, татарского и уйгурского языков доступна виртуальная клавиатура,
Ранее NEWS.ru писал, что Google сворачивает программу Google Station, позволявшую бесплатно пользоваться Wi-Fi в общественных местах по всему миру. В компании объяснили сочли, что потребность в Station отпадает, поскольку цены на мобильный Интернет значительно снизились.
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