https://static.news.ru/photo/8b56452a-5950-11ea-8ad6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число языков, поддерживаемых Google Translate, возросло до 108. Впервые за четыре года в сервис добавлены пять новых языков – татарский, туркменский, уйгурский, руанда и ория (одия).

На каждом из них можно переводить тексты и содержимое сайтов. Кроме того, для руанда, татарского и уйгурского языков доступна виртуальная клавиатура, сообщается в блоге Google.

Ранее NEWS.ru писал, что Google сворачивает программу Google Station, позволявшую бесплатно пользоваться Wi-Fi в общественных местах по всему миру. В компании объяснили сочли, что потребность в Station отпадает, поскольку цены на мобильный Интернет значительно снизились.