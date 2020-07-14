Глобальный сбой произошёл в работе WhatsApp

Пользователи всего мира жалуются на работу мессенджера WhatsApp. О сбоях сообщили в том числе в России.
На территории РФ наибольшие проблемы замечены в Москве и Санкт-Петербурге,
Также о сбоях рассказали жители Соединённых Штатов, Бразилии, Мексики и Чили.
Большинство (73%) сообщили о проблемах при попытке установить соединение с сервером. 23% пользователей пожаловались на ошибки при получении и отправке сообщений, ещё 3% не могут войти в аккаунт.
Ранее NEWS.ru писал, что массовый сбой таких онлайн-приложений на iOS, как «Яндекс», Viber, Spotify, TJ, Tinder, TikTok, Pinterest, затронул пользователей из разных стран мира.
Все они жаловались на проблемы при запуске приложений на iPhone и iPad. Однако все сервисы запускались при работе девайса в автономном режиме. Сбой связывали с SDK (software development kit — набор средств разработки программного обеспечения) Facebook, который используют многие приложения.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен