Пользовали iOS винят Facebook в массовом сбое приложений по всему миру

https://static.news.ru/photo/4536e2ec-c2b0-11ea-a814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовый сбой таких онлайн-приложений на iOS, как «Яндекс», Viber, Spotify, TJ, Tinder, TikTok, Pinterest, затронул пользователей из разных стран мира.

Все они жалуются на проблемы при запуске приложений на iPhone и iPad. Однако все сервисы запускаются при работе девайса в автономном режиме, информирует « Царьград ».

Как сообщает Verge, данный сбой может быть связан с SDK (software development kit — набор средств разработки программного обеспечения) Facebook, который используют многие приложения.

Мы знаем, что некоторые приложения оказались затронуты неисправностью в нашем Facebook iOS SDK. Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему, — передаёт газета « Коммерсант » сообщение Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, пользователи мобильного оператора Yota в пятницу, 10 июля, жаловались на неполадки в работе мобильной связи и Интернета.

Кроме того, почти половина абонентов «МегаФона» жаловались на работу сети и отмечают сбои в работе мобильного Интернета, вторая половина испытывает проблемы со связью.