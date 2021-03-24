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Есть контакт: фото запуска ракеты Falcon 9 с микроспутниками Starlink

14:40, 24 марта 2021
Фото: twitter.com/SpaceX

В среду, 24 марта, ракета-носитель Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Запуск был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Впоследствии первая ступень ракеты-носителя успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя») в Атлантическом океане. Этот разгонный блок ранее уже использовался несколько раз.

О том, как прошёл запуск ракеты с микроспутниками, — в фотогалерее NEWS.ru.

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

twitter.com/SpaceX

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