Эксперт оценил получение МТС лицензии на создание сети 5G

https://static.news.ru/photo/2de63962-d0ca-11ea-96ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Развитие связи 5G позволит предоставить россиянам большие скорости при передаче данных и новые возможности. Об этом заявил руководитель Агентства кибербезопасности и член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.

Страна движется в программу цифровизации, где один из пунктов — эта связь. Если убрать все конспирологические истории со сжиганием вышек, то получим в скором будущем более скоростную сеть, которая предоставляет качественно новые возможности пользователям, новые скорости, — сообщил РИА Новости эксперт.

По его словам, сеть 5G позволит развить медиаиндустрию и внедрить технологии виртуальной и дополненной реальности.

Лифшиц добавил, что сейчас скорость и качество имеют огромное значение для пользователей. Однако потребности растут, в данное время многие уже забыли о ситуациях, когда страницы браузеров загружались по 5–10 минут.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Мобильные ТелеСистемы» (бренд МТС) получила первую в России лицензию на создание сети мобильной связи пятого поколения. Документ разрешает оказывать услуги в 83 из 85 регионов страны. Лицензия, выданная Роскомнадзором до 16 июля 2025 года, позволяет осуществлять связь в диапазоне 24,25–24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020.

Сеть 5G в первую очередь станет доступна для бизнес-клиентов и крупных предприятий. В организации занимаются разработкой специальных предложений. Новая система сможет использоваться в нефтегазовой сфере (для мониторинга инфраструктурных объектов дронами), промышленности (для управления оборудованием), медицине (для проведения хирургических операций в удалённом режиме и мониторинга состояния пациента), логистике (для автоматизации операций на складе и управления погрузчиком) и ретейле (для создания биометрических систем оплаты).

Для получения лицензии на создание сети 5G компаниям необходимо подать соответствующую заявку. Изначально планировалось выставлять частоты на аукцион, но Госкомиссия по радиочастотам отказалась от этой идеи. В связи с этим пресс-секретарь компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Анна Айбашева отметила, что «неважно, кто был первым». По её словам, разрешённый диапазон имеет множество ограничений, среди которых исключительно точечное покрытие сетью 5G. «ВымпелКом» готов запустить сеть пятого поколения в крупных городах, однако не сможет построить экономически эффективную систему без выделения диапазона 3,4–3,8 ГГц.

Во время пандемии коронавируса возникла теория, согласно которой сети пятого поколения оказывают негативное влияние на организм человека, делая его более восприимчивым к COVID-19. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров и вовсе назвал вышки «иностранным оружием», которое может быть использовано против россиян. В начале июня 2020 года заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов назвал подобные сообщения «бредом». По его словам, радиофобия является серьёзной проблемой и может помешать строительству сети связи.