В России выдали первую лицензию на создание сети 5G

https://static.news.ru/photo/587b0662-d0c5-11ea-835e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/Global Look Press

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (бренд МТС) получила первую в России лицензию на создание сети мобильной связи пятого поколения. Документ разрешает оказывать услуги в 83 из 85 регионов страны.

Лицензия, выданная Роскомнадзором до 16 июля 2025 года, позволяет осуществлять связь в диапазоне 24,25–24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020, передаёт РБК.

Получение первой в России лицензии на 5G — исторический момент для отрасли. Мы стали ещё на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых ИТ-решений и продуктов, — рассказал президент компании Алексей Корня.

Сеть 5G в первую очередь станет доступна для бизнес-клиентов и крупных предприятий. В организации занимаются разработкой специальных предложений.

Новая система сможет использоваться в нефтегазовой сфере (для мониторинга инфраструктурных объектов дронами), промышленности (для управления оборудованием), медицине (для проведения хирургических операций в удалённом режиме и мониторинга состояния пациента), логистике (для автоматизации операций на складе и управления погрузчиком) и ретейле (для создания биометрических систем оплаты).

Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удалённого управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве, — добавил глава МТС.

Он уверен, что в ближайшие годы сеть пятого поколения станет одним из основных драйверов развития российской экономики.

Для получения лицензии на создание сети 5G компаниям необходимо подать соответствующую заявку. Изначально планировалось выставлять частоты на аукцион, но Госкомиссия по радиочастотам отказалась от этой идеи. В связи с этим пресс-секретарь компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Анна Айбашева отметила, что «неважно, кто был первым».

Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России. Сама лицензия не даёт возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения, — добавила она.

По её словам, разрешённый диапазон имеет множество ограничений, среди которых исключительно точечное покрытие сетью 5G. «ВымпелКом» готов запустить сеть пятого поколения в крупных городах, однако не сможет построить экономически эффективную систему без выделения диапазона 3,4–3,8 ГГц.

Как писал NEWS.ru, во время пандемии коронавируса возникла теория, согласно которой сети пятого поколения оказывают негативное влияние на организм человека, делая его более восприимчивым к COVID-19. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров и вовсе назвал вышки «иностранным оружием», которое может быть использовано против россиян. В начале июня 2020 года заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов назвал подобные сообщения «бредом». По его словам, радиофобия является серьёзной проблемой и может помешать строительству сети связи.